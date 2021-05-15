Canlı: Süper Lig'de son hafta heyecanı! 6 maç aynı anda...
Süper Lig'in 42. ve son haftasında tam 6 maç aynı anda başadı. Karagümrük - Denizlispor, Antalyaspor - Konyaspor, Sivasspor - Kasımpaşa, Ankaragücü - Alanyaspor, Rizespor - Başakşehir ve Hatayspor - Gaziantep FK maçlarını haberimizden anbean canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 42. ve son haftasında tam 6 maç aynı anda başladı. İlk düdükleri saat 18:00'da çalan maçların skorlarını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Karagümrük 2-1 Denizlispor
Antalyaspor 0-0 Konyaspor
Sivasspor 1-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-1 Alanyaspor
Rizespor 0-2 Başakşehir
Hatayspor 0-0 Gaziantep FK
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Koray, Roco, Serhat, Aksel, Biglia, Efe, Lens, Borini, Sobiech.
Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Ali Yavuz, Emre, Muhammet, Görkem, Özgür, Hasan, Leismann, Dossevi, Tusha, Mesanovic.
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Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Ufuk, Imeri, Mert, Bünyamin, Hakan, Ali Eren.
Konyaspor: Erten, Adil, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Amir, Amar, Guilherme, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.
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Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ziya, Caner, Cofie, Claudemir, Hakan, Fajr, Gradel, Ninga, Kayode.
Kasımpaşa: Erdem, Feyzi, Brecka, Luckassen, Eren, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Anıl, Varga.
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Ankaragücü: Mert, Atakan, Kulusic, Pazdan, Erdi, Ali Kaan, Assane, Lobjanidze, Şahverdi, Paintsil, Badji.
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Tayfur, Berkan, Umut, Efkan, Efecan, Davidson, Bareiro.
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Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Alberk, Abdullah, Djokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Soderlund.
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ravil Tagir, Duarte, Mbombo, Tolga, Mahmut, Aleksic, Berkay, Chadli, Crivelli.
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Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Renan, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.
Gaziantep FK: Mustafa, Enver Cenk, Djilobodji, Ulaş, Morais, Oğuz, Furkan, Kozulj, Jefferson, Muhammet, Dicko.
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