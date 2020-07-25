Canlı | Süper Lig'de kümede kalma ve Avrupa yarışı...

Süper Lig'de oynanan maçların canlı skorları şu şekilde:

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Denizlispor 0-0 Ankaragücü

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Scarione, Michalak, Saba, Orgill

Yeni Malatyaspor 0-0 Gaziantep FK

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson

Gaziantep FK: Haydar, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

Göztepe 0-0 Sivasspor

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

Sivasspor: Samassa, Barış, Aaron, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone

Konyaspor 0-0 Alanyaspor

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Hadziahmetovic, Shengelia, Thuram, Miya, Daci, Bajic

Alanyaspor: Cenk, Baiano, Lokman, Welinton, Kaan, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İÇİN TIKLAYIN

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KÜME DÜŞME HESAP VE İHTİMALLERİ! 3'LÜ AVERAJ, 4'LÜ AVERAJ VE 2'Lİ AVERAJ

Süper Lig'de küme düşme potasında puan eşitliği olması durumunda ortaya nasıl bir tablo çıkacak? İşte 2'li, 3'lü ve 4'lü averaj hesapları...

4'lü averaj tablosu

Süper Lig'in 34. haftasında küme düşme potasında bulunan takımların alacağı sonuçlarla birlikte TFF 1. Lig'e düşen son 2 takım 4'lü averaj ile belli olabilir. Denizlispor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un puan eşitliği durumunda 4 takımın kendi aralarında oynadığı maçların sonuçlarına bakılarak oluşturulan lig tablosu esas alınacak. Böylesi bir durumda Rizespor ve Kayserispor, Süper Lig'de kalırken Denizlispor ile Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'e düşecek.

Rizespor - 10 puan

Kayserispor - 10 puan

Denizlispor - 8 puan

Yeni Malatyaspor - 6 puan

3'lü averaj tablosu

Süper Lig'de son haftaya girerken Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un 32, Denizlispor ve Çaykur Rizespor'un ise 35 puanı bulunuyor. Böylesi bir durumda gelecek hafta alınacak sonuçlara göre 4 farklı 3'lü averaj senaryosu ortaya çıkıyor.

Kayserispor rakibini yenemezse...

Öncelikle Kayserispor 34. hafta maçında Trabzonspor'u yenemez (Kayserispor bu sonuçla küme düşer), Yeni Malatyaspor, Gaziantep'i mağlup eder ve Denizlispor ile Çaykur Rizespor da mağlup olursa 3 takım (Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor) ligi 35 puanda tamamlayacak. Bu durumda Yeni Malatyaspor küme düşen diğer takım olacak.

Denizlispor - 7 puan

Çaykur Rizespor - 7 puan

Yeni Malatyaspor - 3 puan

Yeni Malatyaspor rakibini yenemezse...

Diğer bir senaryoda ise Yeni Malatyaspor'u Gaziantep'i yenemez, (Gaziantep bu sonuçla küme düşer) Kayserispor deplasmanda Trabzonspor yener ve Denizlispor ile Çaykur Rizespor da mağlup olursa 3 takım (Kayserispor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor) ligi 35 puanla tamamlayacak. Bu durumda Yeni Malatyaspor'un ardından Çaykur Rizespor küme düşen diğer takım olacak.

Kayserispor - 7 puan

Denizlispor - 5 puan

Çaykur Rizespor - 4 puan

Ligin 34. haftasında sonuçlara göre eğer Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor sezonu 35 puanla tamamlarsa oluşan 3'lü averaj tablosuna göre Kayserispor ligde kalacak. TFF 1. Lig'e düşen diğer 2 takımsa Yeni Malatyaspor ve Denizlispor olacak.

Kayserispor - 7 puan

Yeni Malatyaspor - 6 puan

Denizlispor - 4 puan

Ligin 34. haftasında alınan sonuçlara göre Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ligi 35 puanla tamamlarsa 3'lü averaj tablosuna göre Çaykur Rizespor ligde kalan takım olacak. TFF 1. Lig'e düşen 2 takımsa Kayserispor ve Yeni Malatyaspor olacak.

Çaykur Rizespor - 9 puan

Kayserispor - 6 puan

Yeni Malatyaspor - 3 puan

2'li averaj

Süper Lig'de 34. hafta sonuçlarına göre 4 farklı şekilde 2'li averaj tablosuna bakılacak.

Eğer Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ligi 35 puanda tamamlarsa (Kayserispor düşen diğer takım) 2'li averaja göre Yeni Malatyaspor küme düşen son takım olacak.

Eğer Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ligi 35 puanda tamamlarsa (Kayserispor düşen diğer takım) 2'li averaja göre Denizlispor küme düşen son takım olacak.

Eğer Kayserispor ve Çaykur Rizespor ligi 35 puanda tamamlarsa (Yeni Malatyaspor düşen diğer takım) 2'li averaj eşit olduğundan genel averaja bakılacak. Çaykur Rizespor'un genel averajı -17 iken Kayserispor'un genel averajı -31. Bu durumda Kayserispor düşen diğer takım olacak.

Eğer Kayserispor ve Denizlispor ligi 35 puanda tamamlarsa (Yeni Malatyaspor düşen diğer takım) 2'li averaja göre Denizlispor küme düşen son takım olacak.

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