Canlı: Spor Toto 1. Lig'de düğüm çözülüyor! Süper Lig bileti, play-off'a kalan ve küme düşen son takımlar...

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Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta heyecanı, aynı anda başlayan 6 maçla yaşanıyor. Ligin tüm düğümleri bu maçların sonunda çözülmüş olacak.

SÜPER LİG'E DOĞRUDAN SON BİLET SAHİBİNİ BULUYOR

67 puanla ikinci sırada bulunan Çaykur Rizespor, Altınordu karşılaşmasından 1 puan alması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak. Eğer Rize mağlup olursa, üçüncü sıradaki Pendikspor bugün galip geldiği takdirde Süper Lig’e çıkacak. Bu arada Pendik eğer ikinci olamasa bile ligi üçüncü bitirip play-off’ finalini garantilemiş durumda.

Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rize bugünü ikinci bitirirse 1 sezon aradan sonra Süper Lig’e dönmüş olacak.

PLAY-OFF'A GİREN SON TAKIM KİM OLACAK?

Sakaryaspor, Bodrumspor ve Göztepe’nin play-off’u garantilediği ligde Eyüpspor Keçirengücü’nden en az 1 puan aldığı takdirde Süper Lig umutlarını sürdürerek. Keçiörengücü galip gelirse rakibini geçip play-off’a gidecek.

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KÜME DÜŞECEK TAKIM DA BELLİ OLACAK

Deprem felaketi sonrası Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesiyle bu sezon iki ekibin düşeceği ligde Denizlispor’un ardından veda eden ikinci ekip Altınordu veya Erzurum olacak. Erzurum’a ligde kalmak için Bolu önünde beraberlik yetecek. Altınordu için tek kurtuluş reçetesi Çaykur Rize’yi yenip, Erzurumspor’un da mağlup olması.

CANLI SKOR TAKİBİ

İkinci yarılar oynanıyor

Eyüpspor 2-1 Keçiörengücü

Bodrumspor 1-1 Göztepe

Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği

Erzurumspor FK 2-0 Boluspor

Manisa FK 1-4 Pendikspor

Çaykur Rizespor 0-0 Altınordu