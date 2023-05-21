Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! Arda Turan'ın ilk galibiyeti kritik yerde geldi

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Spor Toto 1. Lig'de 36. haftasında zorlu müsabakalar oynandı. Süper Lig'e yükselen ikinci takımın belli olduğu haftada play-off oynamaya hak kazanan ekipler de belirlendi.

Ligin 36 haftalık bölümünü, Çaykur Rizespor'un ardından 67 puanla ikinci sırada tamamlayan Pendikspor doğrudan play-off'ta final oynamaya hak kazandı.

İLK GALİBİYETİNİ ALAN EYÜPSPOR, BODRUMSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, genç çalıştırıcıyla ilk galibiyetini Ankara Keçiörengücü karşısında 2-1'lik skorla alırken sezonu altıncı sırada tamamladı ve play-off'ta Bodrumspor'un rakibi oldu.

SAKARYASPOR'UN RAKİBİ GÖZTEPE

Ligi 62 puanla tamamlayan Sakaryaspor ise son haftada Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin rakibi oldu.

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Altınordu ise Denizlispor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

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