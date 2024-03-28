Canlı skor: Beşiktaş Fatih Karagümrük hazırlık maçı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadele bugün Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşiyor.

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Beşiktaş 1-1 Karagümrük

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 25' Lasagna - 61' Ghezzal

Sezonun şu ana kadar olan bölümünde beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar kalan sekiz haftayı en az hasarla bitirme amacında... Fatih Karagümrük ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefinde.

Lige verilen arayı boş geçirmek istemeyen iki takımın karşılaşmasının yayın detayları da belli oldu.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü maç saat 16.00’da başladı. Mücadele, Beşiktaş YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz.

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KARTAL'IN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Maç 4 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ise Sivasspor'la üç puan mücadelesi verecek.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI