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Canlı | Karagümrük - Erzurumspor
Süper Lig'in 7. haftasında Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
İkinci yarı oynanıyor:
Karagümrük: 3
Erzurumspor: 0
Goller: 11 ve 45+4 Ndiaye, 28' Biglia (P)
Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Alassane Ndao, Erik Sabo, Aatıf Chahechouhe, Artur Sobiech.
Erzurumspor: Farnolle, Schwechlen, Mina, Teikeu, Donald, Obertan, Akdağ, Alkılıç, Hamroun, Emrah Başsan, Gomes.
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