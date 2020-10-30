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Futbol
Haber Giriş: 30.10.2020 - 19:59 | Son Güncelleme:

Canlı | Karagümrük - Erzurumspor

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Canlı | Karagümrük - Erzurumspor
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Süper Lig'in 7. haftasında Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

İkinci yarı oynanıyor:

Karagümrük: 3

Erzurumspor: 0

Goller: 11 ve 45+4 Ndiaye, 28' Biglia (P)

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Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Alassane Ndao, Erik Sabo, Aatıf Chahechouhe, Artur Sobiech.

Erzurumspor: Farnolle, Schwechlen, Mina, Teikeu, Donald, Obertan, Akdağ, Alkılıç, Hamroun, Emrah Başsan, Gomes.

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