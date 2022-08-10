Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu'ndan önemli açıklamalar! İcraatları tek tek sıraladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları hakkında ve son yıllardaki tesisleşme, geliştirilen yeni projelerle iligili konuştu.

İşte Kasapoğlu'nun beIN Sports'a verdiği röportajdan öne çıkanlar;

Vatandaşımızın pek çok prestijli organizasyonu canlı olarak izlemesini sağlıyoruz. İşte Konya 2021 bunun örneğidir. Dinamik bir alan, dinamik alanın gereklilikleri var. Onları yapma noktasında devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine gereken dönüşümü ortaya koymaya, tabii ki genç odaklı hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayarak bir takım ruhu. Biz temenni siyaseti gütmüyoruz. "Biz bunu yaptık, daha iyisini de yaparız" diyoruz.

BİRLİĞİ, KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ORGANİZASYON

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5. İslam Oyunları aynı zamanda İslam Dayanışma Oyunları açısından bir aşamadır. Birliği, kardeşliği pekiştirmeye yönelik bir organizasyon.

TÜRKİYE MODEL VE LİDER BİR ÜLKE

Dün devlet başkanları, üst düzey temsilciler buradaydı. Cumhurbaşkanımız onları kabul etti. Ben de onların Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile görüştüm, görüşmeye devam ediyorum. Türkiye'ye yönelik işbirliği yaklaşımları. Biz de kardeş ülkelere altyapımızı, en samimi yaklaşımımızla ortaya koyuyoruz. Bu buluşmanın diğer yönü de bu aslında. Spor diplomasisi, ülkeler arasındaki ilişkilerin spor aracılığıyla güçlendirilmesi. Bu konuda Türkiye model ve lider bir ülke. Biz de bu çabalarımıza yenilerini katacağız. İşbirliklerimizi güçlendireceğiz, dayanışmamızı daha yükseğe taşıyacağız.

SPOR DEVRİMİ DİYE BOŞUNA DEMİYORUZ

Nereye giderseniz gidin Türkiye'de. Konya'dayız ve Karatay Belediye spor salonumu var arkamızda. Dört dörtlük. Tüm bunlar Türkiye'nin spor devrimi diye boşuna demiyoruz. Diğer yandan tesislerin inşası. Biz sadece stadyum yapmıyoruz. Atletizm pistlerimiz, olimpik havuzlarımız, salonlar, portlar...

EN MODERN ŞEKİLDE YAPMAKTIR

Yoğun bir basketbol seferberliğine giriyoruz. Tesis altyapısı, sadece yapmak değil en modern şekilde yapmaktır. Rekabet edilebilir bir tesis altyapısı... Geçen yıl Tokyo'da olup, dün karşılaştığımız insanlar, bu tesisin altyapısını bize çok pozitif bir şekilde yorumluyorlar. Bu gurur tablosudur. Dinamik bir alan ve sürekli güncellenmek gerekiyor.

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ONLARLA YOL ARKADAŞIYIZ

Türkiye'nin neresine giderseniz gidin fırsat eşitliği diyoruz ya bunun vücut bulduğunu görüyorsunuz. Netice de süreç de bu bence. Bu ülkenin her bir evladı yetenek. Kimisi atletizmde, kimisi voleybolda yetenekli. Biz yeter ki onların önünü açıp imkan verelim. Onlar yürüyorlar, biz onlarla yol arkadaşıyız.

BASKETBOL PROJESİ

10 bin pota projemiz... Basketbolu tamamen erişebilir ve teşvik edilebilir diyerek başlattığımız bir proje. Buralarda kapı, engel saat olmayacak. Gençler gelecekler. Saha, zemin hazır. Bir hareketlilik ve dinamizm bizler tarafından ortaya konulacak.

HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİLDİR

Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Sürdürülebilir bir şekilde hem bugünü hem de yarını yöneterek daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Kazanılan madalyaların hiçbiri tesadüf değildir.

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BAŞKA BİR ÜLKE YOK

İstanbul'da Burhan Felek Stadyumu'nu yenilemiştik. Eskiden kapılar engeller, saatler ve pek çok maalesef teşvik etmeyi kenara bırakın. Caydırıcı faktörler vardı. Biz diyoruz ki 24 saat açık, gelin çalışın. Stat, salon emrinize amade. Biz bu güzel altyapıyı daha iyi nasıl kullanırız. Bu kadar kısa sürede tesisleşmeyi yapan başka bir ülke yok. Türkiye'de çok farklı bir dinamizm var.

KADINLAR ÖNCELİKLİ DİYORUZ

Kadın sporcu sayımız yüzde 50'lere ulaştı. Dünyanın pek çok ülkesinin önündeyiz. Artık geniş bir perspektif var. Kadınlar öncelikli diyoruz. Kadın sporcularla ilgili teşviğimiz ve yatırımlarımız çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Kadınıyla erkeğiyle, yaş grubu ayrımı olmaksızın erişilebilir bir spor politikası.