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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Canlı | Gençlerbirliği - Ankaragücü

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Canlı | Gençlerbirliği - Ankaragücü
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Süper Lig'de Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Ankara derbisinde kozlarını paylaşıyor. Ali Şansalan'ın yönettiği maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden takip edebileceksiniz. 

Canlı | Gençlerbirliği - Ankaragücü

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Flavio, Erdem, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

Ankaragücü'nün ilk 11'i: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Faty, İlhan, Saba, Rodrigues, Michalak

 

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