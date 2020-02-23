Canlı | Gençlerbirliği - Ankaragücü
Süper Lig'de Ankara derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Ankara derbisinde kozlarını paylaşıyor. Ali Şansalan'ın yönettiği maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden takip edebileceksiniz.
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Flavio, Erdem, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu
Ankaragücü'nün ilk 11'i: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Faty, İlhan, Saba, Rodrigues, Michalak
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