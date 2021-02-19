Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can ilk kez açıkladı! Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde sansasyonel bir şekilde Medipol Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, FB TV'ye özel bir röportaj verdi.

Sarı lacivertli ekibe transfer sürecinden Mesut Özil ile takım arkadaşlığına kadar birçok konuya değinen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, hayalinin Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya gitmek olduğunu ifade etti.

TRANSFER SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

"İlk hayalim Avrupa'ya transfer olmaktı ancak Fenerbahçe de benim hayalimdi. Fenerbahçe'den de Avrupa'ya transfer olabilirim. Sahaya çıktığım zaman da inşallah Fenerbahçe'ye layık olabilirim. Büyük Fenerbahçe formasını sırtıma geçirip sahada olmak istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı, kötü oynasa bile mücadelesini son ana kadar Fenerbahçe için verebilecek bir İrfan Can Kahveci izleyecek"

MESUT ÖZİL SÖZLERİ

"Mesut ağabey çok büyük bir kariyere sahip olmasına rağmen inanılmaz mütevazı biri. Bizim takımımızda çok iyi, çok kaliteli futbolcular var. Kulübümüz çok iyi transferler yapmış"

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

"Emre ağabey benim idollerimden biri. Saha içinde çok hırslıdır. Saha dışında da müthiş bir insan. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri. Bu seviyelere gelmemde ve hatta daha yüksek seviyelere çıkmamda Emre ağabeyin çok büyük bir payı var. Beni transfer ederken uzun süreli plan devamında Avrupa'ya transfer üzerinden bir konuşma yaptık. İnşallah burada şampiyonluklar yaşayıp sonrasında Avrupa'ya giderim."

"Taraftarsız maça çıkmak keyif vermiyor. En büyük faktör taraftardır. İlk maçımda taraftarlar buluşmak isterdim. İnşallah şampiyon oluruz, bu dönem ne zaman biterse taraftarımızla buluşuruz umarım. Beni çok güzel karşıladılar. 2-3 senedir beni çok istediklerini biliyorum. Onlar için çok heyecanlıyım."

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