CANLI | Fenerbahçe - Kırklarelispor
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kırklarelispor'u konuk ediyor. Geçtiğimi hafta ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, bu akşamki maçta da üstünlük sağlaması halinde rakibi karşısında tarihinde çıktığı dördüncü maçını da kazanmış olacak. Maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor ile karşılaşıyor. 3-0'lık ilk maçın rövanşını Spor Arena Canlı Anlatım servisinden 90 dakika boyunca takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı ilk 11'i: Harun Tekin; Murat Sağlam, Rami, Falette, Deniz Türüç; Tolgay Arslan, Mehmet Ekici; Tolga Ciğerci, Zajc, Ferdi Kadıoğlu; Mevlüt Erdinç.
Kırklarelispor'un ilk 11'i: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer
FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle