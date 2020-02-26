CANLI | Fenerbahçe Galatasaray! Potada derbi...

Derbi heyecanı bu kez Fenerbahçe Galatasaray maçı ile potada yaşanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, futbolun ardından bu kez basketbolda kozlarını paylaşıyor. Evinde 10 kez ağırladığı rakibine karşı henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde serisine devam edecek. Ataşehir'de oynanan zorlu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı konuk ediyor. 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.15'te başlayan karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.



Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.



Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.