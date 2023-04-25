Canlı: Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

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Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, 2–0 önde olduğu ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde üçüncü maçına çıktı.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ ÖNÜNDE

Sarı lacivertliler, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni ağırlıyor.

Maçta ikinci çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Alagöz Holding 44-27 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

1. çeyrek sonucu: Fenerbahçe Alagöz Holding 24-19 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan müsabaka saat 19.00’da başladı.

HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı Sports TV ve TBF Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

SERİDE DURUM 2-0

Sarı lacivertli takım, Akdeniz temsilcisi ile final serisinin ilk iki karşılaşmasını deplasmanda oynadı. Fenerbahçe, Servet Tazegül Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmaların ilkini 75–68, ikincisini ise 83–77 kazandı.

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FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 5, TOPLAMDA 17. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni yenmesi durumunda üst üste 5, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde edecek.

ŞAMPİYONLUK SEZONLARI

İlk kez 1998-1999 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldırdı.

Sarı lacivertliler, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE, ligde 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında üst üste kupayı şampiyonluk kupasını kazandı.

2020 SEZONU TAMAMLANAMADI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs nedeniyle tamamlanamadı.