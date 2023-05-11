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Canlı | Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet

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#Voleybol#Fenerbahçe#Eczacıbaşı
Canlı | Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 19:43

Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinde 2-0 önde olan Fenerbahçe Opet, 3. maçta Eczacıbaşı Dynavit'e konuk oluyor.

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Misli.com Sultanlar Ligi’nin final serisinin 3. maçında bugün Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet’i ağırlıyor. Seride Fenerbahçe 2-0 önde.

Üçüncü set oynanıyor

Eczacıbaşı Dynavit: 3

Fenerbahçe Opet : 3

İlk set sonucu: Eczacıbaşı Dynavit 26-28 Fenerbahçe Opet

İkinci set sonucu: Eczacıbaşı Dynavit 25-21 Fenerbahçe Opet

Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yapılan müsabaka, saat 19.30’da başladı ve TRT SPOR’dan canlı olarak yayımlanıyor.

İLK 2 MAÇI 3-1 VE 3-2 KAZANDI

Final serisindeki ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2’lik skorlarla kazanan ve 2-0 önde olan sarı lacivertliler bugün de salondan galibiyetle ayrılırsa 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

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#Voleybol#Fenerbahçe#Eczacıbaşı

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