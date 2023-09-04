Son Dakika | Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları yurda döndü! Yeni hedefi açıkladı, havalimanında ilk sözler...

Haberin Devamı

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Şampiyon olan Filenin Sultanları yurda geri döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Daniele Santarelli ve kaptan Eda Erdem, havalimanında açıklamalarda bulundu.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

Bu ülkenin gururu olmak güzel bir şey. Bu yıl hem Milletler Ligi'nde hem de EuroVolley'de şampiyon olduk. Takım sporlarında bir ilki yaşadık. Ne mutlu herkese. Voleybol, bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Kazanmadığımız sadece Olimpiyatlar kaldı. Sırada Olimpiyatlar var. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı kolay olmadı. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin bütün paydaşların büyük katkısı var. Emek veren, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, bu mutluluğun devamı gelecek.

Haberin Devamı

EDA ERDEM: 'BU MAÇI VERMEYECEĞİZ' DEDİK

Tarih yazan bir ekibin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok inanmıştık ve başardık. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Bunu sahaya yansıttığımızda neler olacağını gördük. Ülkeyi arkamızda birleştirdiğimizi görmek bize inanılmaz güç veriyor. Maç 2-2'ye gittiğinde İtalya karşılaşmasını düşünerek 'Bu maçı vermeyeceğiz' dedik.

DANIELE SANTARELLI: MÜKEMMEL BİR YAZ OLUYOR

Bizim için harika bir yaz oluyor. VNL'in ardından Avrupa Şampiyonası'nı da kazandık. Bu ülkeyi gururlandırabildiğimiz için çok mutluyuz. İlk geldiğimde, oyuncularıma "Bu hayatınızın en iyi yazı olabilir" dedim. Böyle bir yaz olacağını biliyordum. Böyle bir hayali kurmasaydım, bunu söylemezdim. Bu anlar için yaşıyoruz. Bu başarıyı birkaç gün boyunca kutlayacağız ve sonra yeni hedefimiz için yola çıkacağız.

HANDE BALADIN: DURUMU İDRAK EDEMEDİK

Hala şoktayız, şaşkınız! Durumu idrak edemedik. Bunu başarmak harika. Çok mutluyuz. Yıllardır istediğimiz, çabaladığımız kupaya sonunda ulaştık. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Tüm Türkiye'ye bu kupa armağan olsu

Haberin Devamı

İLK KEZ ZAFERE ULAŞTIK

Sırbistan’ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi’ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

24 YIL SONRA İLK DUBLE!

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, voleybol tarihinde benzeri az görülen bir başarıya da imza atmış oldu. Milli Takımımız, 1999'dan sonra ilk kez Milletler Ligi - Avrupa Şampiyonası dublesi yapan ilk takım oldu.

Haberin Devamı

Bu başarıyı 1999 yılında Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyopn olan Rusya başarmıştı.

SIRALAMADA ZİRVEYE ÇIKTIK

2023 yazını yoğun geçiren Filenin Sultanları, Haziran ve Temmuz aylarında Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etti. Maçlarını art arda kazanan takımımız, çeyrek finalde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçti, finalde Çin'i mağlup eden takımımız, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, VNL'deki başarısıyla dünya sıralamasında en üst sıraya çıktı.