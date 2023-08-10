Canlı anlatım: Neftçi Bakü Beşiktaş maçı

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor.

CANLI ANLATIM

NEFTÇI BAKU 0-2 BEŞİKTAŞ

GOL: 14' Aboubakar, 23' Muleka

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

NEFTÇI BAKU: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki

BEŞİKTAŞ: Mert, Umut, Colley, Amartey, Rosier, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Onur, Aboubakar

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada sağ kanattan Rosier’in ortasında Mark Tamas ters bir vuruşla topu kornere yolladı.

4. dakikada sol kanattan Gedson’un kullandığı köşe atışında kale önünde Colley’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada Salih’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

23. dakikada Gedson’un ceza sahası içi sağ taraftan pasında Muleka altıpas içinde topu filelere gönderdi. 0-2

31. dakikada Salih’in ara pasında kaleci Brkic ile karşı karşıya kalan Muleka’nın vuruşunda Brkic topu kornere çeldi.

41. dakikada Onur’un ceza sahası sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Brkic topu güçlükle çeldi.

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NEFTÇİ BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 20.00'de başladı. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yönettiği mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

ARTHUR MASUAKU'NUN CEZASI 1 MAÇA İNDİRİLDİ

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildi.

Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın deplasmanda Tirana ile oynadığı maçın 66'ncı dakikasında direkt olarak kırmızı kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. 2 maçlık cezası 1 maça indirilen Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın UEFA KONFERANS LİGİ 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecek.

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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, KF Tirana ile deplasmanda oynadıkları rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verdiliğini ancak bu cezanın 2 yıl içinde tekrar ihlal olması durumunda geçerli olacağını açıkladı.