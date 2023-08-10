Netfçi Bakü-Beşiktaş maçına Salih Uçan damgası! Sözleri çok konuşulmuştu, Azerbaycan'da şov...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Netfçi Bakü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TERCİHİ

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi karşısında Mert, Umut, Colley, Amartey, Rosier, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Onur, Aboubakar 11'ini tercih etti.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Karşılaşmaya 11'de başlayan Salih Uçan, dünkü basın toplantısında yeni sözleşme görüşmeleri hakkında "Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MAÇA DAMGA VURDU

Milli oyuncu, Azerbaycan'da oynanan mücadeleye ise damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Aboubakar'ın golünde asisti yapan 29 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların Muleka ile bulduğu golde ise atağı başlatan isim oldu.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Salih Uçan, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Haberin Devamı

TARAFTARDAN ÖVGÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, Salih Uçan'ı överken yönetime de yeni sözleşme konusunda çağrıda bulundu.