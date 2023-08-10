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Netfçi Bakü-Beşiktaş maçına Salih Uçan damgası! Sözleri çok konuşulmuştu, Azerbaycan'da şov...

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Bakü
Netfçi Bakü-Beşiktaş maçına Salih Uçan damgası Sözleri çok konuşulmuştu, Azerbaycanda şov...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 21:43

Beşiktaş'ın Netfçi Bakü ile kozlarını paylaştığı UEFA Konferans Ligi mücadelesine Salih Uçan damgasını vurdu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Netfçi Bakü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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ŞENOL GÜNEŞ'İN TERCİHİ

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi karşısında Mert, Umut, Colley, Amartey, Rosier, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Onur, Aboubakar 11'ini tercih etti.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Karşılaşmaya 11'de başlayan Salih Uçan, dünkü basın toplantısında yeni sözleşme görüşmeleri hakkında "Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MAÇA DAMGA VURDU

Milli oyuncu, Azerbaycan'da oynanan mücadeleye ise damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Aboubakar'ın golünde asisti yapan 29 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların Muleka ile bulduğu golde ise atağı başlatan isim oldu.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Salih Uçan, takımının üçüncü golünü kaydetti.

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TARAFTARDAN ÖVGÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, Salih Uçan'ı överken yönetime de yeni sözleşme konusunda çağrıda bulundu.

Netfçi Bakü-Beşiktaş maçına Salih Uçan damgası Sözleri çok konuşulmuştu, Azerbaycanda şov...

Netfçi Bakü-Beşiktaş maçına Salih Uçan damgası Sözleri çok konuşulmuştu, Azerbaycanda şov...

Netfçi Bakü-Beşiktaş maçına Salih Uçan damgası Sözleri çok konuşulmuştu, Azerbaycanda şov...

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Bakü

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