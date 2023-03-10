Giresunspor 2-2 Fatih Karagümrük / Maç sonucu

Haberin Devamı

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Fatih Karagümrük pes etmedi ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Giresunspor'un gollerini 21'de Bajic ve 39'da Sainz attı. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 45. dakikada Levent Mercan ve 58. dakikada Borini'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Mejia’nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Biraschi’nin eline çarpmasının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltıyı kullanan Bajic, sol ayağının içiyle vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

39. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bajic'in, pasında Sainz, hiç beklemeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada Borini’ye yapılan faul sonrası Karagümrük serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Münir'in şutu filelere gitti. 2-1

Haberin Devamı

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Faruk Can, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

Fatih Karagümrük: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Faruk Can, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.