Canlı Anlatım | Fenerbahçe Ankaragücü maçı

Süper Lig'de iki sarı lacivertli takım karşı karşıya geliyor. Üst üste 4 galibiyet alan Fenerbahçe, serisini Ankaragücü karşısında devam ettirmek isterken Başkent ekibi ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma planları yapıyor. Kadıköy'de oynanan maçı canlı takip ediyoruz. Karşılaşmayı en güncel şekilde sayfamızda bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE 2-0 ANKARAGÜCÜ

28' Mame Thiam, 34' Samatta

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

7' Fenerbahçe maça hızlı başladı! Sol kanattan Valencia'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Samatta kafa vuruşunu yaptı, direk dibindeki Atila Turan çizgi üzerinde topu çıkarttı.

12' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sarı lacivertliler tehlike yaratmaya devam ediyor. Valencia'nın ortasında top kaleci Ricardo'da kaldı.

28' Sağ kanattan Valencia'dan gelen topa Mame Thiam gelişine vurdu. Kaleciden seken topu Thiam tamamladı ve takımını öne geçiren golü attı. Mame Thiam, bu sezon iç sahadaki ilk golünü attı.

34' Fenerbahçe'den bir gol daha! Ozan'ın uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu göğsüyle kontrol eden Thiam, bekletmeden Samatta'yı gördü. İki rakibinin arasından sıyrılan Samatta, sol köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve farkı ikiye çıkarttı.

39' İlk yarıda Fenerbahçe oyunun hakimi durumunda. Valencia'nın şutu sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde savunmadan seken topu önünde bulan Pelkas kaleye göndermek istedi ama son anda araya savunma girdi.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçeile Ankaragücü, Süper Lig’in 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

MESUT ÖZİL HEYECANI YAŞANIYOR

Fenerbahçe'nin süperstarı Mesut Özil için sarı lacivertli ekip tüm hazırlıklarını yaparken kavuşma da gerçekleşti.

Mesut Özil'in bu akşam MKE Ankaragücü maçında tribünde olması bekleniyor.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarını kaybedip, küçük çaplı bir krize giren Ankaragücü, Fenerbahçe karşısında bu seriye son vermeyi hedefliyor.

Ligde son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe ise başkent temsilcisine karşı sahaya moralli çıkıyor.

Ankaragücü’nde, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışmayan, Cebrail, Kitsiou ve Pazdan’ın forma giymesi beklenmiyor. Pinto’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe’de; Sinan, Perotti, Tolga, Gökhan Gönül ve Sosa'nın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede görev yapamayacak.

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