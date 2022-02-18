Canlı anlatım: Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir maçı

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Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelede Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Çaykur Rizespor 0-2 Medipol Başakşehir

Gol: 33 ve 52' Trezeguet

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Okaka ile ceza sahasının içerisinde paslaşan Trezeguet’in vuruşunda kaleci Tarık topu kornere tokatladı.

31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Baiano’nun vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

34. dakikada Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonunca hakem Suat Arslanboğa golü verdi. 1-0

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Gökhan, Ponck, Cemali, Holmen, Gedson, Boldrin, Sabo, Yusuf Sarı, Pohjanpalo.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay Özcan, Pizzi, Trezeguet, Okaka.

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Saat 20.00'de başlayan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalışıyor. Karşılaşma Bein Sports'tan canlı olarak yayımlanıyor.

Bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, haftaya 40 puanla 4. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.