Canlı anlatım: Belçika-Fas (Fenerbahçeli Batshuayi sahada)

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2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

BELÇİKA 0-0 FAS

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi.

Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, En-Nesyri, Ziyech.

Galatasaraylı Dries Mertens Belçika'da yedekler arasında.

BELÇİKA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayan Belçika-Fas karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetiyor.

Belçika, çoğunlukla iyi savunma yaptığı, hücumda zaman zaman tıkandığı Kanada maçını 1-0 kazanıp Katar'daki serüvenine başladı. Rakip Kanada, 10. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı; Alphonso Davies'in vuruşunda Thibaut Courtois başarılıydı.

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Fas ise daha çok şut çektiği ama oyun kontrolünü bir türlü eline alamadığı Hırvatistan karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılarak Dünya Kupası'na başladı.