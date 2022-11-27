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Kosta Rika, Japonya'yı tek golle geçti! İlk isabetli şut gol oldu...

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#FIFA#Katar Dünya Kupası
Kosta Rika, Japonyayı tek golle geçti İlk isabetli şut gol oldu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 14:50

2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Kosta Rika, Japonya'yı 1-0 mağlup etti. İlk maçında İspanya'ya 7-0 yenilen Kosta Rika, turnuvadaki ilk isabetli şutunda golü bularak maçı kazandı.

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2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çaldığı maçı Kosta Rika 1-0 kazandı. Galibiyet golünü 81. dakikada Keysher Fuller attı.

İlk maçta İspanya'ya 7-0 yenilen Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Özellikle ikinci yarıda daha üstün olan Japonya, galibiyet golünü bulamayıp son bölümde yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

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Bu sonuçla Japonya 3 puanda kaldı, Kosta Rika puanını 3'e yükseltti. Grupta bu akşam İspanya ile Almanya karşılaşacak.

Grubun son maçlarında ise Japonya İspanya ile; Kosta Rika ise Almanya ile karşılaşacak.

Japonya-Kosta Rika maçı, 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar ilk yarısında isabetli şut olmayan ilk karşılaşma oldu.

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Kosta Rika'da Konyasporlu Francisco Calvo 90 dakika, Japonya'da Galatasaray'ın eski sol beki Yuto Nagatomo 45 dakika sahada kaldı.

JAPONYA 0-1 KOSTA RİKA

GOL: 81' Fuller

İlk yarı sonucu: 0-0

 

İLK 11'LER

Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Ueda, Doan, Kamada, Soma, Morita.

Kosta Rika: Navas, Watson, Fuller, Calvo, Duarte, Oviedo, Borges, Torres, Tejeda, Campbell, Contreras.

Kosta Rika, Japonyayı tek golle geçti İlk isabetli şut gol oldu...

 

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#Dünya Kupası#FIFA#Katar Dünya Kupası

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