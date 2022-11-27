Kosta Rika, Japonya'yı tek golle geçti! İlk isabetli şut gol oldu...

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2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çaldığı maçı Kosta Rika 1-0 kazandı. Galibiyet golünü 81. dakikada Keysher Fuller attı.

İlk maçta İspanya'ya 7-0 yenilen Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Özellikle ikinci yarıda daha üstün olan Japonya, galibiyet golünü bulamayıp son bölümde yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Japonya 3 puanda kaldı, Kosta Rika puanını 3'e yükseltti. Grupta bu akşam İspanya ile Almanya karşılaşacak.

Grubun son maçlarında ise Japonya İspanya ile; Kosta Rika ise Almanya ile karşılaşacak.

Japonya-Kosta Rika maçı, 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar ilk yarısında isabetli şut olmayan ilk karşılaşma oldu.

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Kosta Rika'da Konyasporlu Francisco Calvo 90 dakika, Japonya'da Galatasaray'ın eski sol beki Yuto Nagatomo 45 dakika sahada kaldı.

JAPONYA 0-1 KOSTA RİKA

GOL: 81' Fuller

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Ueda, Doan, Kamada, Soma, Morita.

Kosta Rika: Navas, Watson, Fuller, Calvo, Duarte, Oviedo, Borges, Torres, Tejeda, Campbell, Contreras.