Canlı Anlatım | Alanyaspor Kasımpaşa maçı

Süper Lig'de 17. haftanın kapanışında Alanyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Alanya'da oynanan karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR 1-2 KASIMPAŞA

Goller: 22' Hodzic, 33' Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), 40' Bakasetas (P)

Kırmızı kart: Usame Haddadi (Kasımpaşa)

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Kasımpaşa ile oynadığı sekiz Süper Lig maçında da gol atan Alanyaspor, rakibini dört maçtır mağlup ediyor. Alanyaspor'a konuk olduğu dört Süper Lig maçının üçünü en az üçer gol yiyerek kaybeden Kasımpaşa, tek galibiyetini aldığı karşılaşmada kalesinde sadece bir gol gördü. Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı.

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol yedi. Alanyaspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini ve bu sezonki üç karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü maçların ilk yarılarında bulan takım Kasımpaşa.

Süper Lig'e geldiği Ocak 2019'dan bu yana en fazla asist yapan stoper olan Steven Caulker, iki gol pası verdiği tek karşılaşmayı Kasımpaşa'ya karşı oynadı. Alanyaspor forması giyen Efecan Karacan, Kasımpaşa'ya karşı sahaya çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı. Kasımpaşa forması giymeye başladığı Ocak 2019'dan bu yana Süper Lig'de takımı adına en fazla asist yapan oyuncu Haris Hajradinovic. Bu sezon deplasmanda iki gol atan Yusuf Erdoğan, Süper Lig kariyerinde hiçbir sezon dış sahada üç gol bulamadı.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı aldığı 2-1’lik mağlubiyetin ardından evindeki maçı kazanmak isteyen Akdeniz temsilcisi, bu maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

Süper Lig’in 18’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde İstanbul takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yarın saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Evinde İstanbul takımlarına karşı iyi bir oyun ortaya koyan Akdeniz temsilcisi, genel olarak bu sezon evindeki hiçbir maçı da kaybetmedi. Son 5 deplasman maçında istemediği sonuçlar alan Alanyaspor, son 5 deplasman maçını kaybederken, Alanya’daki son 5 maçın 3’ünü kazandı 2’sinde de rakibiyle puanları paylaşmak zorunda kaldı. Evinde oynadığı son iki maçın ikisini de İstanbul takımlarına karşı oynayan Alanyaspor, önce güçlü rakibi Beşiktaş’ı 2-1, daha sonra son şampiyon Medipol Başakşehir’i 3-0’lık skorlarla mağlup etti.

ALANYASPOR RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Aytemiz Alanyaspor rakibiyle lig tarihinde 9’uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda bugüne dek Alanyaspor 5 kez rakibini mağlup ederken, Kasımpaşa sadece 3 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Lig maçlarında hiç beraberlik yaşanmazken, iki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamını Alanyaspor kazandı. Akdeniz temsilcisi bugüne dek evinde oynadığı 4 maçın sadece 1’ini kaybederken, bu maçlarda 11 gol atıp, kalesinde yalnızca 5 gol gördü. İki rakibin oynadığı maçların hepsi bol gollü ve her iki takımın golüyle geçerken, sadece 2018-2019 sezonu 2’nci yarısında Alanya’da oynanan maçta Alanyaspor rakibinden gol yemeden 3-0’lık net skorla sahadan galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa aralarında oynanan maçlarda bugüne dek 30 gol atılırken, Alanyaspor 18, Kasımpaşa ise 12 kez gol sevinci yaşadı.

İKİ ÖNEMLİ OYUNCU CEZALI

Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlarken, takımda 2 oyuncu sarı kart cezalısı durumunda. Fenerbahçe maçında sarı kart gören Georgios Tzavellas ve Davidson yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Çağdaş Atan’ın bu iki oyuncunun yerine stoperde Fatih Aksoy’a, sol kanatta da daha önce denediği ve iyi bir performans gösteren asıl mevkii sağ bek olan Tayfur Bingöl’ü oynatması bekleniyor. Takımda ayrıca Manolis Siopis, Francois Moubandje ve geçen hafta sarı kart görerek sınıra ulaşan Berkan Kutlu kart cezası sınırında. Bu maçta kart görmeleri durumunda 20’nci haftada deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Öte yandan Alanyaspor’da sakat oyuncuların tamamı iyileşti. Sakatlığını atlatan Ceyhun Gülselam geçen haftadan beri idmanlara çıkarken, bir ameliyat geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan kaleci Ufuk Ceylan da takımla çalışmalara başladı.

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