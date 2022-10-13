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Canlı anlatım: AEK Larnaca Fenerbahçe maçı

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#Aek#Fenerbahçe#Uefa
Canlı anlatım: AEK Larnaca Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 19:35

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile karşılaşıyor.

AEK LARNACA 0-1 FENERBAHÇE

GOL: 16' Joao Pedro

İlk yarı oynanıyor...

AEK Larnaca'nın 6. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İLK 11'LER

AEK LARNACA: Piric, Rosaled, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Ferdi, Alioski, İsmail, Arda Güler, Lincoln, Rossi, Pedro

AEK LARNACA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4'üncü Hafta mücadelesinde AEK Larnaca, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.45'tebaşlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilir.

FENERBAHÇE’NİN LARNACA DEPLASMANI KADROSU AÇIKLANDI

Zajc adale ağrısı nedeniyle kadroya alınmazken, Batshuayi antrenman eksiğe rağmen geniş kadroda yer aldı. Fenerbahçe’nin AEK Larnaca maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar, Szalai, Gustavo, Yiğit Efe, Alioski, Ferdi, İsmail, Crespo, Emre, Lincoln, Rossi, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro, Batsuhayi

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FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

FENERBAHÇE'de kas ağrısı bulunan Miha Zajc'ın yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroda yer almıyor.

 

 

 

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#Aek#Fenerbahçe#Uefa

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