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Canlı anlatım: Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Adana Demirspor#Çaykur Rizespor
Canlı anlatım: Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 21:05

Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Adana Demirspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Adana Demirspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ADANA DEMİRSPOR 1-0 RİZESPOR

Gol: 27' Belhanda

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Cherif

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Zeqiri, Olawoyin, Pinchi, Benhur, Diouf

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı saat21:45'te başladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Çaykur Rizespor

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