Canlı anlatım: Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı

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Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Adana Demirspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
ADANA DEMİRSPOR 1-0 RİZESPOR
Gol: 27' Belhanda
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Cherif
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Zeqiri, Olawoyin, Pinchi, Benhur, Diouf
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı saat21:45'te başladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.