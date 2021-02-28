Caner Erkin ve Ozan Tufan'dan Trabzonspor maçı sonrası paylaşım
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la karşılaştığı maçın kadrosuna dahil edilmeyen Caner Erkin ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan, müsabaka sonrasında paylaşmımlarda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u tek golle mağlup ederek çok kritik bir virajı kazasız döndü.
Disiplinsizlik gerekçesiyle Trabzonspor maçı kafilesine dahil edilmeyen Caner Erkin, mücadelenin hemen sonrasında sosyal medya hesabından galibiyet alan takım arkadaşlarını tebrik etti.
Gol sevincinden bir fotoğraf paylaşan Caner, "Bravo takım" notunu düştü.
OZAN TUFAN DA PAYLAŞTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlamayan Ozan Tufan da maç sonunda paylaşımda bulundu.
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