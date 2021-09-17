Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı! Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün yolunu tutan Caner Erkin, İstanbul ekibinin Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede sahne aldı.
Yeni takımıyla ikinci kez sahaya çıkan tecrübeli sol bek, 88. dakikada Andrea Bertolacci'nin galibiyeti getiren golünde asisti yapan isim oldu.
24 DAKİKADA 7 ORTA
Oyuna 63. dakikada Balkovec'in yerine dahil olan Caner Erkin, 24 dakikada 7 orta yaptı. Milli oyuncunun 7. ortası ise golle sonuçlandı.
GOLDEN SONRA PAYLAŞIMLAR
Caner Erkin'in asisitle gelen galibiyet sonrası sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.