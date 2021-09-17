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Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı! Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...

#Caner Erkin#Karagümrük#Malatyaspor

Fatih Karagümrük'ün 3-1 geriye düşmesine karşın Yeni Malatyaspor'u 4-3 mağlup ettiği maçta Caner Erkin'in galibiyet golünde asist yapması dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün yolunu tutan Caner Erkin, İstanbul ekibinin Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede sahne aldı.

Yeni takımıyla ikinci kez sahaya çıkan tecrübeli sol bek, 88. dakikada Andrea Bertolacci'nin galibiyeti getiren golünde asisti yapan isim oldu.

Yeni Malatyaspor 3-4 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

Yeni Malatyaspor 3-4 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

24 DAKİKADA 7 ORTA

Oyuna 63. dakikada Balkovec'in yerine dahil olan Caner Erkin, 24 dakikada 7 orta yaptı. Milli oyuncunun 7. ortası ise golle sonuçlandı.

GOLDEN SONRA PAYLAŞIMLAR

Caner Erkin'in asisitle gelen galibiyet sonrası sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.

Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...

Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...

Caner Erkin siftayı 7 gollü düelloda yaptı Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında asist...

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#Caner Erkin#Karagümrük#Malatyaspor