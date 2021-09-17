Yeni Malatyaspor 3-4 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 40. dakikasında 3-1 geride olan Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 4-3'lük skorla kazanarak çarpıcı bir geri dönüşe imza attı.

Yeni Malatyaspor, 18. dakikada Tetteh, 24. dakikada Mustafa ile skoru 2-0'a getirirken yanıt 30. dakikada Bertolacci'den geldi. Malatya ekibi 40. dakikada Mounir ile bir gol daha bularak durumu 3-1 yaptı.

Fatih Karagümrük, 44 ve 76. dakikada Pesic, 88. dakikada Bertolacci'nin kaydettiği gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

10. dakikada Fatih Karagümrüklü Bertolacci ceza sahası içinde topla buluştu ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.



18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 1-0.



24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



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30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Efe Tatlı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutunda, savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.



40. dakika Yeni Malatyaspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar, savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.



44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda, yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2.



Müsabakanın ilk yarısı 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Haddadi, Muhammed, Wallace, Sadık, Ndong, Aabid, Chouiar, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh.



Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Zukanovic, Burak, Hedenstad, Efe, Bertolacci, Erhun, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic.