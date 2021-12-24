Caner Erkin, Ahmet Çalık, Sadık Çiftpınar ve Adil Gevrek, PFDK’ya sevk edildi!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 24 Aralık 2021 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.



TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:



"1- ALTAY Kulübü’nün 21.12.2021 tarihinde oynanan ALTAY-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu AHMET YILMAZ ÇALIK’ın 22.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 23.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



3- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 22.12.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu CANER ERKİN’in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 23.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 23.12.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



5- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 23.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4-a maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında kulüp sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlardaki "hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü Başkanı ADİL GEVREK’in aynı müsabakadaki fiili müdahale teşebbüsünde bulunması suretiyle "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 4/3 maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlardaki "hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 24.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü MURAT UÇKUN’un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat’ın 4/3 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 24.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi BERKAY ALTINKAŞIK’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 24.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR’ın aynı müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



6- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi YUNUS AKBULUT’un 23.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 24.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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