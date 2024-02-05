Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı! Antalya performansının sırrı...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü Fenerbahçe TV'de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programının konuğu oldu.



Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Bitexen Antalyaspor karşısında çıkan Çağlar; kendi performansına, takımdaki forma rekabetine ve transfer sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Desteklerinden ötürü taraftarlara da teşekkür eden Çağlar, “Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri, sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri” dedi.



İLK HEDEFİM TAKIMA ÇABUK ADAPTE OLMAK, OYNAYABİLMEKTİ. CUMARTESİ GÜNÜ İTİBARIYLA BUNU GERÇEKLEŞTİRDİM



İlk olarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Çağlar Söyüncü, “Benim için de büyük bir keyif taraftarlarımıza sizin aracılığınızla mesaj vermek. Benim için de çok özel. Şu an hedeflediğim noktadayım. Gelmeden önce her futbolcu gibi benim de hedeflerim, hayallerim… Hayallerime takım olarak da sezon sonu ulaşacağımıza inanıyorum. İlk hedefim takıma çabuk adapte olmak, oynayabilmekti. Cumartesi günü itibarıyla bunu gerçekleştirdim. Bundan dolayı mutluyum, güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Adaptasyon sorunumu Türk olduğum için hızla atlatacağımı biliyordum ama yeni bir takıma geldim, çok kaliteli isimler var. Hepsi bana yardımcı oldu. Şu anlık çok mutluyum.” dedi.



OYNAYARAK ADAPTASYONUMU DAHA DA HIZLI GELİŞTİRİP TAKIMA DAHA FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIM



2-0 biten Bitexen Antalyaspor galibiyetini değerlendiren Çağlar, kendi performansıyla ilgili de konuştu. Çağlar, “Antalyaspor da iyi mücadele sergiledi. Onları da tebrik ederim, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Kendi açımdan iyi bir maç çıkardım. Tabii ki eksiklerim var. Onları daha çok çalışarak, takım antrenmanları yaparak, maç oynayarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Maç oynamak futbolcu için çok önemli. Şu ana kadar orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ama maç ritmi daha farklı oluyor. Bu yönde eksiklerim var. Oynayarak adaptasyonumu daha da hızlı geliştirip takıma daha faydalı olmaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.



Kariyerindeki ilk A Milli futbol maçına Antalya‘da İsveç karşısında çıktığı hatırlatılan Çağlar, Fenerbahçe’deki ilk maçına da Antalyaspor deplasmanında çıkmış olmasıyla ilgili, “Maçtan önce Serdar ağabeyle konuşmuştuk. Antalya sahasında çok milli maç oynadığımız dönemler olmuştu, 2016-2017 senelerinde. Konuşmuştuk ama bu aklıma gelmemişti. Belki maça konsantre olmamdan dolayı gelmemişti. Şimdi hatırladım. O da çok özel bir maçtı. O maçı da kazanmıştık. Dün de kazandık. İki maçtan da galip ayrılmamız çok önemli.” yorumunu yaptı.

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Takımdaki forma rekabetine değinen Çağlar, “Benim için ve diğer oyuncular için büyük bir şans. Bunu altını çizerek söylüyorum. Avrupa’da kariyerleri ortada olan futbolcu arkadaşlarım. Fenerbahçe bu karışımı sezon başından beri güzel yaptı. Takımın içine girince bunu daha da net söyleyebilirim. Rekabet her yerde olduğu gibi burada da aşırı derecede var. Bu rekabetin bizi mutlu sona ulaştıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için şans, daha tecrübeli ve kariyerli futbolcularla oynamak. Bir aile ortamı var.” şeklinde konuştu.Transfer süreciyle ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, “Zor bir süreçti. Yorucuydu, özellikle 2,5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. O yüzden benim için biraz zor geçti. Ama tabii işin sonu mutlu bitince… Maçtaki performansımı buna da bağlayabilirim. Transferin verdiği mutluluk ve huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum, sahada daha rahat hareket edebiliyorum. Takım arkadaşlarımın da verdiği destekle… Ülkeme dönüyorum en önemlisi. Zorlu bir süreçti ama ben her şeyin sonuna bakıyorum. Güzel bittiği için Ali Başkanıma da, Atletico Madrid başkanına da teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.Transfer sürecindeki en önemli etkeni ise Çağlar Söyüncü şu sözlerle aktardı:

“Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik… Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum. Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı %100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canıgönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu.”



TARAFTARLARIMIZ İÇİN, BU CAMİA İÇİN DAHA DA İYİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ. ELİMİZDEN NE GELİYORSA DAHA DA FAZLASINI YAPACAĞIZ. ONLARIN DESTEĞİ BİZLER İÇİN KULÜBÜMÜZ İÇİN CAMİA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. YÜREĞİMİZİ KOYACAĞIZ ORTAYA!



Son olarak desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden Çağlar Söyüncü, “Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecinin ilk gününden bugüne kadar her zaman destek oldular, her zaman inandılar. Nasıl takıma inandılarsa bana da aynen o şekilde o duyguyu hissettirdiler. Onlara teşekkür ediyorum, dün de yalnız bırakmadılar. Havalimanında karşıladılar, Antalya’da maç önü maç sonrası çok güzel karşılama oldu. Onlar için, bu camia için daha da iyi olmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapacağız. Artık her maçımız final maçı. Onlara çok teşekkür ederiz. Onların desteği bizler için Kulübümüz için camia için çok önemli. Yüreğimizi koyacağız ortaya. İnşallah hep birlikte sene sonu mutlu sona ulaşacağız. (Kadıköy’de) Ben de heyecanla bekliyorum onların karşısına çıkıp oynayabilmek için. Umarım her şey güzel olur.” diyerek sözlerini tamamladı.