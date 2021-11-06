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Çağla Büyükakçay'ın lisansı yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle askıya alındı

#Çağla Büyükakçay#Uluslararası Tenis Federasyonu#ITF
Çağla Büyükakçayın lisansı yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle askıya alındı

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansını geçici olarak askıya aldı.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çağla Büyükakçay, 2-8 Ağustos'ta Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde katıldığı turnuva sırasında verdiği idrar örneğinde "Ractopamine" isimli yasaklı maddeye rastlandığını açıkladı. Milli tenisçi, bu gelişme üzerine lisansının ITF tarafından geçici olarak askıya alındığını ifade etti.

Adı geçen maddeyi temin etmesinin mümkün dahi olmadığını kaydeden Çağla Büyükakçay, "Hayatımda ilk defa duyduğum bu ismi siz de lütfen araştırın. Bilirkişilere sordum, bu madde özellikle domuz ve sığırlarda kas kütlelerini geliştirmek ve kesime hazır hale getirmek için hayvanlara enjekte edilen bir maddeymiş. Eczanede satışı yok ancak hayvan ticareti yapan yerlerde sertifikayla özel izinlerle alınabiliyormuş. 'Ractopamine'in sistemimde bulunmasının tek yolu, tükettiğim bir etin olabileceğini düşünüyorum. ITF'e maçtan önce et tükettiğimin ispatını faturalarla yaptım. Maalesef itirazımı reddettiler. Süreç bizi geçici uzaklaştırmaya götürdü." değerlendirmesinde bulundu.
Verilen kesin bir kararın olmadığını vurgulayan milli tenisçi, şunları kaydetti:

"Yediğime içtiğime çok dikkat ederim. Senelerdir doping kontrol havuzunda olan bir sporcuyum. Her sabah uyandığım yeri bildiriyorum ve doping kontrol memurları tarafından haberim olmadan test ediliyorum. Romanya'da da aynı şekilde test edildim. Yanlış bir şey yapmadığımdan yüzde yüz eminim. Beni tanıyanlar bilir, asla ve asla böyle bir şey yapmam. Yapana da tepki gösteririm. Başarılarımı kolay kazanmadım, kaybetmek de bu kadar kolay olmamalı. Önümde bir süreç var. Bu süreçte kendimi müdafaa etmek için en iyisini yapacağım. Kendimi savunacağım ve inşallah alnımın akıyla bundan çıkacağım."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağla Büyükakçay#Uluslararası Tenis Federasyonu#ITF

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