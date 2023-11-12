Çağdaş Atan'dan mağlubiyet sözleri: Final maçlarına çıkıyoruz

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan konuştu.

Artık iyi sonuç almaları gerektiğini vurgulayan Çağdaş Atan, "Deplasman maçlarında ceza sahasına girmekte, 3. bölgeye oyunu taşımakta ürkek davranıyoruz. Az şut atıyoruz. Geriden iyi oyun kurarken final yapamama durumu hiç yakışmıyor. Beşiktaş yeni bir motivasyonla mücadele etti ama ben kaybetmeyi çok da hak ettiğimizi düşünmüyorum. Kazanmayı hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Onur'un 1-2 pozisyonda takip edilmemesi, savunmanın kayması, blok arasına top yiyip gol yememize sebep oldu. Söylenecek bir şey kalmadı. Final maçlarına çıkıyoruz. Bütün oyuncularım ve kulüp için de geçerli. Ben buradayım. Gemiyi karaya yanaştıracağız. Başkanımız, yönetimimiz bize güveniyorlar. Artık daha az konuşup daha iyi sonuçlar alma zamanı geldi." dedi.

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Milli aranın kendilerine iyi geleceğini kaydeden Atan, "Oyuncular, antrenman verilerinde, antrenman metodolojimize uymaya başladılar. Takımı bir seviyeye çektik ama biraz geç oldu. Bu kadar geç olmasını beklemiyorduk. Artık sahada sonuç alma zamanı. İlk yarı sonuna kadar alabileceğimiz kadar puan alıp ikinci yarıda değişiklikler yapıp daha yukarı çıkmamız lazım. Buna gücümüz var. Bu ara bize iyi gelecek. Önümüzde final gibi bir Pendik maçı var. Onu kazanıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

“BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ ÜST SIRALARA YAKIŞAN BİR CAMİA”

Takıma birkaç takviye gerektiğini dile getiren Çağdaş Atan, “Takımın oyuncu grubunun kalitesi bence tartışılmaz. Ekibimizde çok fazla koşucu oyuncu yerine benzer özelliklere sahip oyunculardan kurulu bir orta sahamız var. Başakşehir Kulübü üst sıralara yakışan bir camia. Yönetimimiz bize güveniyor. Bunu her zaman gösteriyorlar. Artık daha gerçekçi oynayıp galibiyet almamız gerekiyor. Devre arasında birkaç takviye ile oyunumuzu ve futbol kalitemizi yükselteceğiz” açıklamalarında bulundu.

Bahtiyar Zaynutdinov’un Opoku ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanması hakkında da konuşan Atan, “Bahtiyar’a geçmiş olsun. Bizim Opoku’nun boyu oldukça yüksek. Aralarında yaşanan ikili mücadelede de boy farkından dolayı dirseği değil de eli geldi diye düşünüyorum. Kart gerektiren bir pozisyon değildi” yorumunu yaptı.

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Sakat oyuncuların durumu hakkında da konuşan Çağdaş Atan, “Çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sanırım milli aradan sonra aramıza katılıp takım ile birlikte çalışmaya başlayacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.