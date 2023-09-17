Çağdaş Atan'dan iddialı sözler: Bu daha başlangıç

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Dokunuşlarımızı bugün hissettirmeyi düşünüyoruz diye söyledim. Gerçekten sanki bir kamp geçirmişiz gibi bugün formasyon değişikliklerine oyuncularım çok iyi cevap verdiler. İstanbulspor, Fatih Hoca tarafından iyi yönetilen, üzerinde de baskı olmayan bir kulüp. Geride risk alıp rakibi eksiltip, arkaya gitmeyi düşünen bir takım. Ona rağmen oyuncularımla konuşup birebir baskıyı öngördük. 90 dakika boyunca rakibe baskıda bulunduk. 4-2-4’le karşılık verdik, bir kere arkamıza gittiler, onun dışında rakibin ceza sahasında buluşması çok az. Deplasmanda ve önde oynamamıza rağmen 20 şut attık, 32 defa ceza sahasında topla buluştuk. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, bu onların eseri. Bize çok güzel bir hoş geldin yaptılar. Bizim sırtımızı dayadığımız ekip olarak tek yaptığımız çalışmak. Güzel bir elektrik yakaladık. Bu daha başlangıç. Bu maçtan önce mottomuz 'Bizim 0 puanımız yok, zirveden, Avrupa hedefinden 7 puan gerideyiz'di. O eşikten atladık, yolumuza devam etmemiz gerekiyor, bu oyunu mükemmel hale getirene kadar devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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"BUGÜNKÜ OYUN BİZİ TATMİN ETTİ"

Oyuncuların formasyon değişikliğine iyi reaksiyon verdiklerini söyleyen Atan, "Oyuncuların algıları açık. Bugün sahada hatasız şeklide yerine getirdiler. Bu bizim için yetmez, daha iyi olmamız gerekiyor. Oyunu mekanik hale getirip, mükemmelleştirmemiz gerekiyor. Çok iyi baskılar yaptık. Topu kaybettikten sonra hemen karşı presle çok çabuk top kazandık. İyi bir hafta geçirdik, iyi bir uyum yakaladık. Bu galibiyet onların eseri onlara çok teşekkür ediyorum. Formasyon değişikliklerine adapte olabilecek kalitede oyuncularımız var. Çalışacağız, tekrar edeceğiz. Başakşehir için en doğru oyunu inşaa edeceğiz. Bugünkü oyun bizi tatmin etti ama daha iyisini çok rahat yapabiliriz" şeklinde konuştu.

İstanbulspor deplasmanında değişik bir atmosfer olduğunu ifade eden Çağdaş Atan, "Kayseri ile iki maç oynadık, çok zorlu geçti. Burası değişik bir atmosfer, İstanbulspor’un oynadığı oyun zor bir oyun. Zorlu bir atmosfer, zor bir oyun. İkinci yarı oyunu çok rahat bitirebilirdik. Az kalsın ayağımızdaki toptan bir gol yiyorduk ama Volkan bu hafta çok iyi çalıştı, onun karşılığında sahada çok dik durdu. Şanslı olduğumuz bir pozisyondu ama gol beklentilerine bakarsak deplasman takımı olarak maçı çok hak ederek kazanmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

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FATİH TEKKE: "BUNDAN DAHA İYİ OYNAYABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUM"

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "1 aydır maç oynamayan İstanbulspor var, dezavantajı olabilir. Bugün de bence dezavantajı gördük. Çünkü oyuncu performanslarının yukarıda olmadığı bir oyundu. Özellikle ilk yarının ikinci bölümü gayet iyi şeyler yaptık. Önümüze de ciddi fırsatlar geldi. Rakibimiz de ciddi fırsatlar buldu. İkinci yarının başlangıcında basit bir gol yedik. Rakibin oyuncu performanslarının bizimkinin üzerine çıkması sonrasında oyunu riske edip bambaşka bir şekle bürünmemiz, bu arada skor çok daha farklı olabilirdi Başakşehir lehine. Onları tebrik ediyorum. Onlar için iyi bir oyun oldu. Bizim için oyunumuzda herhangi bir problem yok. Performanslarda düşüşler oldu. Bazı oyuncular inişli, çıkışlı olsa da birkaç oyuncum için olumlu düşünebilirim ama İstanbulspor olarak bundan daha iyi oynayabileceğimizi biliyorum. Fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyordu. Bugün bu olmadı. Büyük ihtimal düşüncem 1 aydır maç oynamamız. Cuma günü maçımız var. Zor bir maç. Onlar da puan alamayan bir takım. Orada da kolay olmayacak. Biz her maçımızı zor oynuyoruz. Dinleneceğiz sonrasında maçımıza hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.