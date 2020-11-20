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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 20:46 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Başkan Hüseyin Üneş'in de izlediği ve kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışması yapıldı.

Erzurumspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşma için yarın Trabzon'a gidecek

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