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Haber Giriş: 17.10.2020 - 22:26 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sponsorlarla anlaştı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sponsorlarla anlaştı
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Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma göğüs sponsorundan sonra sırt ve kol sponsorları da belli oldu.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun sponsorlarının belirlendiği bildirildi.
Daha önce göğüs sponsorluğu için Mahmood Coffee ile anlaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, forma sırt için Aksa Enerji, forma kol için ise Arenya-Bona Medikal ve Control Union ile anlaştığı belirtildi.

Sponsorluk anlaşmalarının birer yıl olduğu aktarılan açıklamada, şort sponsorluk anlaşma görüşmelerinin ise devam ettiği kaydedildi.

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