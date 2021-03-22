Büyük maçlar F.Bahçe’nin kâbusu oldu

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde dünkü derbiyle beraber 124 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı lacivertliler sadece 58 galibiyet alarak yüzde 50’nin bile altında kaldı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynadığı 11 müsabakada sadece 1 kez sahadan zaferle ayrılabildi. O galibiyeti, geçen sezon sahasında Beşiktaş’a karşı 3-1’lik skorla elde etti.

Sarı lacivertlilerin ayrıca Galatasaray’a karşı 21, Beşiktaş’a ise 15 yıllık Kadıköy’de yenilmezlik serisi de bu dönemde bitti.

Bununla beraber Fenerbahçe’nin bu sezon iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray karşısında galibiyet alamaması da dikkat çekti.

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