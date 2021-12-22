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Burak Yılmaz'a büyük onur

#Burak Yılmaz#Lille#Ligue 1
Burak Yılmaza büyük onur

Milli futbolcumuz, Guardian yılın futbolcusu listesinde ilk 100’e girdi. Jüri üyeleri arasında gazetemiz yazarı Uğur Meleke ve teknik direktör Emre Belözoğlu’nun da yer aldığı listede 85. sırada yer alan Burak için “Onun liderliği, agresifliği ve yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı” ifadeleri kullanıldı.

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İngiltere’nin prestijli gazetelerinden The Guardian, geleneksel yılın futbolcusu listesini yayımlamaya başladı. Seçici jüride Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun da yer aldığı listenin ilk olarak 71’ten 100’e kadar olan bölümü yayımlanırken 85. sırada milli futbolcumuz Burak Yılmaz yer aldı. Kariyerine Lille’de devam eden 36 yaşındaki forvet için “Lille’in şampiyonluğu 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, agresifliği ve kritik zamanlardaki maçı kazandıran yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı” denildi.

HAKAN DA iLK 100’DE

Yazıda Burak Yılmaz’ın sezonun 13 maçında oynamadığı hatırlatılırken, “Lyon’u nisan ayında 2-0 geri düştükleri maçtaki performansıyla yenmeleri sezonu tanımlayan andı. Bununla birlikte, Euro 2020’de Türkiye’nin performansı Burak Yılmaz için sinir bozucuydu” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu da ilk 100’e girdi ancak onun sırası henüz açıklanmadı.

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BEN BiRiNCiLiK OYUMU MESSi’YE BELÖZOĞLU, LEWA’YA VERDi

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İlk 100 ödülü, The Guardian’ın 20 yıla yakın bir süredir yaptığı geleneksel bir organizasyon. Bu yıl dünya çapında 219 jüri üyesi oy kullandı. İçlerinde Scolari, Zanetti gibi teknik direktörler, Hitzsplberger, Roque Junior, Patrick Andersson gibi eski futbolcular, Marcus Christenson, Fabrizio Romano gibi global gazeteciler olan büyük jüri 300 adayın 40’ını seçiyor. Birinciye 40, ikinciye 39, üçüncüye 38 puan modeliyle oyluyor. Bu yılki jüride Emre Belözoğlu ve ben de yer aldık. Ben birincilik oyumu Lionel Messi’ye verdim, Belözoğlu ise Robert Lewandowski’yi seçti. Oyların toplanması sonucu Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu da ilk 100’e girdiler. Emre Hoca her ikisini de ilk 10’a yazmıştı bu arada. Bu vesileyle hem Burak’ı hem Hakan’ı tebrik ederiz. Bizi gururlandırdılar.

 

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#Burak Yılmaz#Lille#Ligue 1

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