Adana Demirspor - Galatasaray maçına Yunus Akgün damgası! Bir ilki başardı...

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Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray, 5 dakikada yediği 2 golle bir anda 2-0 yenik duruma düşerken, Adana ekibinin genç yıldızı Yunus Akgün, attığı 2 golle mücadeleye damga vuran isim oldu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın Adana ekibine kiraladığı 2000 doğumlu futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir pay sahibi olmuştu.

Sezon başında 1 yıllığına kiralanan Yunus Akgün, özellikle Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından performansını gözle görülür bir şekilde artırdı. Başarılı futbolcu, zirve performanslarından birini ise, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı sergiledi.

ATTIĞI GOLLERE SEVİNMEDİ

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında sahneye çıkan Yunus Akgün, 53 ve 58. dakikalarda kaydettiği iki golle skoru 5 dakikada 2-0'a getirdi. Başarılı futbolcu, iki golün ardından da sevinmeyerek bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı saygısını gösterdi.

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Yunus Akgün, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atarken, bu sezon Adana Demirspor'da bir maçta 2 gol atan ilk oyuncu olmayı da başardı. 21 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 17 maçta 6 gol atıp 6 da asist yaptı.

BALOTELLI'DEN İLGİNÇ TEBRİK

Adana ekibinin ele avuca sığmayan forveti Mario Balotelli, takım arkadaşı Yunus Akgün'ü attığı 2 golün ardından ilginç bir şekilde tebrik etti.

21 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor'u öne geçirdikten sonra sevincini sakin bir şekilde yaşadı. Takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Yunus Akgün'ü son olarak Mario Balotelli, kafasına tekme sallayarak tebrik etti ve dikkatleri üzerine çekti.

VARGAS'TAN 2 ASİST

Adana ekibinin sezon başında İspanyol ekibi Espanyol'den kiraladığı Matias Vargas da mücadelenin en etkili isimlerinden biri oldu.

Yunus Akgün'ün attığı 2 golün de asistini yapan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 17 maçta 4 gol atıp 7 de asist yapmış oldu.