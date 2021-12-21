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Adana Demirspor 2 - 0 Galatasaray (Maç özeti ve goller)

#Adana Demirspor#Galatasaray#Süper Lig
Adana Demirspor 2 - 0 Galatasaray (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Adana Demirspor - Galatasaray maçından fotoğraflar...Adana Demirspor - Galatasaray maçından fotoğraflar...
Adana Demirspor - Galatasaray maçından fotoğraflar...

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Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı.

Ligde 6 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, kötü gidişatını Adana'da da sürdürdü ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 53 ve 58. dakikalarda sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Adana Demirspor ise üst üste 3. galibiyetini alarak üst sıralara tırmanmayı başardı.

Adana Demirspor, aldığı galibiyetle puanını 29'a yükseltti. Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

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#Adana Demirspor#Galatasaray#Süper Lig

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