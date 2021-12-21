Adana Demirspor 2 - 0 Galatasaray (Maç özeti ve goller)

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı.
Ligde 6 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, kötü gidişatını Adana'da da sürdürdü ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 53 ve 58. dakikalarda sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Adana Demirspor ise üst üste 3. galibiyetini alarak üst sıralara tırmanmayı başardı.
Adana Demirspor, aldığı galibiyetle puanını 29'a yükseltti. Galatasaray ise 24 puanda kaldı.