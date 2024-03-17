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Burak Yılmaz, Kayserispor'un başında 8 maçta 10 puan topladı

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#Kayserispor#Burak Yılmaz#Süper Lig
Burak Yılmaz, Kayserisporun başında 8 maçta 10 puan topladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 10:44

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Kayserispor, rakiplerine karşı 11. kez mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar 30 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

Haftayı 36 puanla 13. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 3 maçından da galibiyet ile ayrılamadı.

Rizespor'a mağlup olan Kayserispor, Hatayspor ile berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a da mağlup oldu. Kayserispor son 3 maçında rakip filelere 1 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Burak Yılmaz, Kayserisporun başında 8 maçta 10 puan topladı

Burak Yılmaz ile 8 maçta 2 kez kazanabildi

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığını 8 maçta Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını 3-2'lik sonuçlarla kazanan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Rizespor ve Alanyaspor maçlarından ise puan çıkaramadı.

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Sarı kırmızılılar, sahasında Antalyaspor, Beşiktaş ve Hatayspor ile deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçlardan beraberlikler ile ayrıldı.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, geride kalan 8 müsabakada 10 puan topladı.

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#Kayserispor#Burak Yılmaz#Süper Lig

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