Burak Yılmaz'dan beklenmedik paylaşım! Takımdan ayrılıyor mu? Veda etti, kulüp şaşkına döndü...

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Hollanda Eredivisie Ligi ekibi Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz'dan şaşırtan bir Instagram paylaşımı geldi. 37 yaşındaki eski milli oyuncu, yaptığı paylaşımla Hollanda ekibine veda etti.

Yılmaz, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları, Sizin için oynamak benim için bir onurdu. Her şey için çok teşekkür ederim. Size daha iyi ve başarılı yıllar dilerim."

AYRILIĞIN SEBEBİ HOCASIYLA KAVGA ETMESİ Mİ?

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Yılmaz'ın ayrılığının sebebi takımın teknik direktörü Julio Veazquez ile yaşadığı gerginlik. Ligin 27. haftasında Fortuna Sittard evinde Groningen'i ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı fakat karşılaşmanın perde ardasında farklı olaylar yaşandı.

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İspanyol teknik adam Veazquez, maçın ilerleyen bölümünde Burak Yılmaz'ı oyundan almak istedi. Fakat Yılmaz oyundan çıkmayı reddetti. Bu olayın ardından eski Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübü, 37 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Bunun üzerine Yılmaz, takımdan ayrılma kararı aldı.

FORTUNA SITTARD: BİR ŞEY BİLMİYORUZ

The Nation View adlı haber sitesine açıklamalarda bulunan kulüp yöneticisi Sjoerd Ars, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Maçtan sonra Burak'ı iyi bir ruh halinde gördüm. Çünkü iddialı olma yolunda önemli bir adım attık."

"Bu paylaşımın arkasında ne olduğunu bilmiyorum, belki de bir çeviri hatasıdır. Ayrılığı yasal açıdan da kolay bir durum değil. Ama işlerin o noktaya geleceğini düşünmüyorum."

"Burak'ın İngilizcesi gayet iyi. Normal ve verimli bir şekilde iletişim kurabiliyor. Ama bazen farklı bir dilde konuştuğunuzda veya yazdığınızda söylemek istediklerinizi tam anlamıyla anlatamayabiliyorsunuz. Söyledikleriniz ise tamamen farklı bir şekilde anlaşılabiliyor."

BURAK YILMAZ FORTUNA SITTARD'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAKTI

Geçen sezonun sonunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılan Yılmaz, bu sezonun başında Fortuna Sittard'a transfer oldu. Türk televizyonlarına transferi hakkındaki görüşmeler devam ederken röportaj veren golcü oyuncu, transferi hakkında şunları söylemişti:

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" Avrupa'da bir takımdan (Fortuna Sittard) teklif aldım. Aldığım teklif 5 senelik. Sözleşmemin ilk 2 yılında kulübün futbolcusu olacağım. Geriye kalan 3 yılda ise takımın teknik direktörü olacağım. Yüzde 60 anlaşmaya vardık."

BURAK YILMAZ BU SEZON 9 GOL ATTI

Bu sezon Fortuna Sittard ile 26 maça çıkan Burak Yılmaz, takımına 9 gol, 5 asistlik katkı verdi.