MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBurak Yılmaz, 2 ay sonra maç kadrosunda
GeriFutbol Burak Yılmaz, 2 ay sonra maç kadrosunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 23:38 | Son Güncelleme:

Burak Yılmaz, 2 ay sonra maç kadrosunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de sakatlığı geçen Burak Yılmaz, yarın oynanacak Monaco maçının kadrosuna alındı.

Lille'in Twitter hesabından "Tekrar hoş geldin Burak Yılmaz" notuyla paylaşılan 21 kişilik kadroda, 35 yaşındaki oyuncunun ismi de yer aldı.

Burak Yılmaz, son olarak 9 Ocak'ta Nimes ile oynanan lig maçında görev almış ve takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü atmıştı.

Lille'de bu sezon 22 maçta forma giyen milli oyuncunun, 11 golü bulunuyor.

Burak Yılmaz, 2 ay sonra maç kadrosunda

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi