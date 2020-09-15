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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 22:21 | Son Güncelleme:

Bundesliga’da tribün kapıları taraftara açılıyor

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Bundesliga’da tribün kapıları taraftara açılıyor
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Almanya’da pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan futbol maçları için, sınırlı sayıda taraftarın tribünlerde yer almasına karar verildi. Alınan karara göre stadyum kapasitesinin yüzde 20'si ev sahibi takımın taraftarları tarafından kullanılabilecek.

Hafta sonunda 2020-21 sezonuna başlayacak Almanya'da yeni seyirci kararı alındı. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaların, yeni sezonla birlikte yüzde 20 kapasiteyle oynanmasına karar verildi. Stat kapasitesinin yüzde 20'si ev sahibi ekip taraftarları tarafından kullanılacak. Deplasman takımı taraftarları stadyuma alınmayacak, ayrıca stadyum içerisinde alkol tüketimine de izin verilmeyecek.

BUNDESLİGA İÇİN ALINAN YENİ SEYİRCİ KURALLARI ŞU ŞEKİLDE:

-Stat kapasitesinin yüzde 20’si ev sahibi takımın taraftarıyla doldurulacak. Rakip takımın taraftarı, stada alınmayacak, alkole izin verilmeyecek.

- Örneğin; Borussia Dortmund’un 81 bin 365 taraftar kapasiteli stadyumunda, yeni düzenlemeye göre 16 bin 273 taraftar stadyumdaki yerini alabilecek.

-Vakaların artması halinde seyirci konusunda yeni kararlar alınabilecek.

-Stadyumların yüzde 20 kapasiteyle doldurulma konusundaki süre ise Ekim 2020.

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