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Bülent Korkmaz: 'Hedefimde Avrupa yok'

#Antalyaspor#Bülent Korkmaz#Süper Lig
Bülent Korkmaz: Hedefimde Avrupa yok

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, kendilerine uzun vadeli hedefler koymadıklarını söyledi.

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Bülent Korkmaz, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanyaspor kariyerine iyi bir başlangıç yaptığını dile getirdi.

Bunu devam ettirmek istediğini vurgulayan Korkmaz, elinde iyi bir oyuncu grubu olduğunu ancak futbolda bazen iniş ve çıkışların yaşanabileceğini kaydetti.
Göztepe maçına hazırlandıklarını aktaran Korkmaz, rakiplerinin oyun sistemini değiştirdiğini ancak kendilerinin güzel bir mücadele ile sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydetti.

Fenerbahçe karşısında ilk yarı iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını diye getiren Korkmaz, "İkinci yarı daha iyi oynadık. Galatasaray'a karşı iyi oynadık. Böyle maçlarda takımı motive etmeye gerek yok. Çünkü onlar şampiyonluğa oynayan takımlar. Onlara karşı her takımın oyuncusu farklı motivasyon içinde oluyor. Dolayısıyla rakibi analiz ederek, analizden sonra bunu uygulayarak maça hazırlanıyoruz. Futbolcularımız da bunu maçta uygulamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Bu yılki hedefiniz nedir?" sorusu üzerine Korkmaz, "Benim hedefimde Avrupa yok. Maç var. Uzun hedef koymuyorum. Türkiye'de bunu öğrendik. Biz maç maç düşünüyor ve hareket ediyoruz." diye konuştu.

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Takımın topu kaybettiği zaman savunmayı, kazandığında da hücumu düşünmesi ve zihinsel anlamda geçişi doğru yapabilmesi gerektiğini anlatan Korkmaz, "Bu zihinsel geçiş ve reaksiyonları takım yavaş yavaş yapmaya başladı. Teknik direktörler her maçı kazanmak ister ama bazen olur, bazen olmaz. Her maçın farklı senaryosu oluyor. Farklı takımlarla oynuyorsunuz. Biz de ona göre hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, top
kapma çalışması yaptı. Ardından basına kapalı taktik idman gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi futbolcu Oğuz Aydın'ın doğum günü kutlandı.

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#Antalyaspor#Bülent Korkmaz#Süper Lig

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