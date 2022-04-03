Bülent Korkmaz: "Çok kolay bir penaltı verdik"

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Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “İlk 20 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Birebirleri yapamadık. Bire birde kademeye geçemedik. Dolayısıyla ilk 20 dakikayı oynayamadık. 20 dakikadan sonra daha etkili olmaya başladık. İkinci yarı ise daha iyi oynadık” ifadelerini kullandı.



“Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor”

Çok kolay bir penaltı verdiklerini vurgulayan Korkmaz, “Artık bireysel hatalara yorum yapmak istemiyorum. Çok kolay bir penaltı verdik. 2-0'dan sonra oyundan kopmadık. Mücadelemize devam ettik. İstediğimiz

Felipe Sanchez Mateos: "Kazandık, 3 puan için mutluyuz"



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana Alanyaspo Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maça iyi başladıklarını söyledi. İlk 15 dakika için hafta boyunca çalıştıklarını belirten teknik sorumlu Mateos, "O 15 dakikanın ardından oyuncular biraz düştü, bizim taleplerimizden biraz uzaklaştılar. Bu dakikadan sonra rakip ceza sahasına daha kolay girdikçe her pozisyonda topu rakip ceza sahasına taşımaya çalıştılar. Burada bizim oyun disiplinimizden uzaklaşmaya başladılar" dedi.

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Rakibin attığı golün ardından kontra ataklar yapmak istediklerini ancak başarılı olmadıklarını dile getiren Mateos, "İkinci yarıda rakip 3 oyuncu değişikliği yaparak hızlı giriş yapmak istediler. Özellikle iki forvet ve Yusuf Sarı gibi hızlı bir oyuncuyu oyuna almaları ikinci yarıda bize karşı çok ve kaliteli adamlarla atak yapma şansı sundu onlara. Sonuç olarak ligde pozisyonlarına baktığımızda gerideki güvenliği önemsemeyen bir maçtı onlar için. Daha sonra golü buldular. Golün ardından bizim yapmamız gereken iki nokta vardı. Ya topa sahip olacaktık ya da kontra ataklarla hücum yapacaktık. Biz kontra ataklarla hücum yapmayı tercih ettik. Fakat oyuna koyduğumuz oyuncular bu bağlamda çok etkili olamadılar. Gerçekleştirdiğimiz ataklarda çok aksiyon oluşmadı. Sonuç olarak kazandık. 3 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı.