Bu yolun sonu Formula 1 olsun! Cem Bölükbaşı adını tarihe yazdırdı

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Son dönemde hem sanal yarışlarda hem de pistlerde başarılı sonuçlar elde eden Cem Bölükbaşı’nın, 2022’de Formula 1’in bir alt destek serisi olan Formula 2’de Charouz Racing ile yarışacağı açıklandı.

Espor dünyasından pistlere çıkan ilk isim olan Cem, Van Amersfoort takımı ile Abu Dhabi’de F2 testlerini başarıyla tamamlamıştı. Bölükbaşı aynı zamanda Formula 2’de yarışan ilk Türk yarışçı olacak. Serinin GP2 Serisi olarak adlandırıldığı dönemlerde Jason Tahincioğlu ve Can Artam bu seviyede yer almıştı.

Alonso'nun takımında yer almıştı

Formula 4 ve Formula 3 araçlarıyla daha önce testlere katılmasına rağmen Cem’in hayatını değiştiren nokta 2017’de Formula 1’in düzenlediği eSpor organizasyonu oldu. Bu organizasyonda finale kalan Cem ardından Fernando Alonso’nun eSpor takımına transfer oldu. Kendini sürekli geliştiren Cem daha sonra sırasıyla Toro Rosso ve Red Bull’un eSpor takımlarında yer aldı. Genç sporcu “Gerçekten kolay olmadı. Çok hızlı gerçekleşti. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. Abu Dabi testleri Formula 2’ye ilk adım oldu. Sonunda gerçekleşti” dedi.

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İlk yarış Bahreyn'de

Cem Bölükbaşı’nın büyük bir başarının altına imza atarak sanal yarışlardan yükseldiği F2’de heyecan mart ayında start alacak. 20 Mart’taki yarışla başlayacak Formula 2 Dünya Şampiyonası toplamda 14 ayaktan oluşuyor. Şampiyona 20 Kasım tarihinde Abu Dabi’deki Yas Marina’da sona erecek.