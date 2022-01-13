Bu yolun sonu Formula 1 olsun! Cem Bölükbaşı adını tarihe yazdırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
19 kent alarmda Meteorolojiden yoğun kar uyarısı geldi19 kent alarmda! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi#Meteoroloji
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
İnsanlık için dönüm noktası Domuzdan kalp nakli...İnsanlık için dönüm noktası! Domuzdan kalp nakli...#Organ Nakli
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisiErdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisi#Ekonomi
İşte Torrrent ile ekibinin sözleşme süresi ve maliyeti... Riera derken ekibe Türk yardımcı...İşte Torrrent ile ekibinin sözleşme süresi ve maliyeti... Riera derken ekibe Türk yardımcı...#Galatasaray
Komşuda taciz depremi... Skandal savunmaKomşuda taciz depremi... Skandal savunma#Yunanistan
Elektrik faturasına dikkat EPDKdan vatandaşa çağrı: Şikâyet edinElektrik faturasına dikkat! EPDK'dan vatandaşa çağrı: Şikâyet edin#Elektrik Faturası
Büyük taşınma belgesel olduBüyük taşınma belgesel oldu#Türk Hava Yolları
PKKlı teröristle fotoğrafı çıkmıştı... HDPli vekilin dokunulmazlığının kaldırılması süreci: Kritik tarih 20 OcakPKK'lı teröristle fotoğrafı çıkmıştı... HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması süreci: Kritik tarih 20 Ocak#Semra Güzel
Bu hastalık sandığınızdan çok daha yaygınBu hastalık sandığınızdan çok daha yaygın!#Sağlık
Yeniden mahkemelik oldular... Beni küçük düşürdüYeniden mahkemelik oldular... 'Beni küçük düşürdü'#Arto
Kızı bile tanıyamadıKızı bile tanıyamadı#Mahmut Tuncer
Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Omicron baskın hale geldiBilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Omicron baskın hale geldi#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Bu yolun sonu Formula 1 olsun! Cem Bölükbaşı adını tarihe yazdırdı

#Formula 1#Cem Bölükbaşı#Bahreyn
Koray Durkal

2017’de Formula 1’in düzenlediği eSpor yarışında finale çıkan, Toro Rosso ve Red Bull adına yarışan Cem, artık yeteneklerini pistte sergileyecek. Türk pilot, mart ayında başlayıp 14 ayak sürecek olan organizasyonda, Formula 1 ekiplerinin gözüne girmeye çalışacak.

Haberin Devamı

Son dönemde hem sanal yarışlarda hem de pistlerde başarılı sonuçlar elde eden Cem Bölükbaşı’nın, 2022’de Formula 1’in bir alt destek serisi olan Formula 2’de Charouz Racing ile yarışacağı açıklandı.

Espor dünyasından pistlere çıkan ilk isim olan Cem, Van Amersfoort takımı ile Abu Dhabi’de F2 testlerini başarıyla tamamlamıştı. Bölükbaşı aynı zamanda Formula 2’de yarışan ilk Türk yarışçı olacak. Serinin GP2 Serisi olarak adlandırıldığı dönemlerde Jason Tahincioğlu ve Can Artam bu seviyede yer almıştı.

Alonso'nun takımında yer almıştı

Formula 4 ve Formula 3 araçlarıyla daha önce testlere katılmasına rağmen Cem’in hayatını değiştiren nokta 2017’de Formula 1’in düzenlediği eSpor organizasyonu oldu. Bu organizasyonda finale kalan Cem ardından Fernando Alonso’nun eSpor takımına transfer oldu. Kendini sürekli geliştiren Cem daha sonra sırasıyla Toro Rosso ve Red Bull’un eSpor takımlarında yer aldı. Genç sporcu “Gerçekten kolay olmadı. Çok hızlı gerçekleşti. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. Abu Dabi testleri Formula 2’ye ilk adım oldu. Sonunda gerçekleşti” dedi.

Haberin Devamı

Bu yolun sonu Formula 1 olsun Cem Bölükbaşı adını tarihe yazdırdı

İlk yarış Bahreyn'de

Cem Bölükbaşı’nın büyük bir başarının altına imza atarak sanal yarışlardan yükseldiği F2’de heyecan mart ayında start alacak. 20 Mart’taki yarışla başlayacak Formula 2 Dünya Şampiyonası toplamda 14 ayaktan oluşuyor. Şampiyona 20 Kasım tarihinde Abu Dabi’deki Yas Marina’da sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Cem Bölükbaşı#Bahreyn

BAKMADAN GEÇME!

Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler

BAKMADAN GEÇME!

Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler