Bu topraklardan çıkan dünya markası 'voleybol'

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Evet evet ‘VOLEYBOL’dan bahsediyorum. Sonuçta markalaşma işi aynı zamanda bir milli mesele. Bir ülkenin dünyaya bakan ve onu en iyi anlatabilecek yüzü. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğuyla Dünya 1 numarasında olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız işte bu yüz. Hem de pırıl pırıl, güpgüzel, başarılı 14 temiz, pak yüz. Hepsi teker teker marka. Hepsi bir bütün olarak, ‘takım’ olarak da çok güçlü bir marka olduklarını ispatladılar. Bir ülkeyi; spor vesilesiyle, hele ki taçlanan başarılarla dünyaya tanıtmaktan daha büyük bir pazarlama örneği, marka örneği bulmak güç. Ortaya çıkan somut başarı gerçek bir markalaşma girişimi. Marka denilince aklımıza, gözümüzün önüne isim, ambalaj, logo, sembol vs gelir. Şu anda durup bir düşünün ne geliyor gözünüzün önüne voleybol deyince...

TÜRK DUVARI

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Cansu'nun attığı akıl dolu harika pas, Elif’in beklenmedik anda attığı plase, Hande’nin tam pasöre nokta gibi aldığı manşet, Eda’nın tek ayakla vurduğu smaç, Vargas’ın dünya rekoru kırdığı servis, blok üstlerinden vurduğu smaç, Ayça’nın libero oynasa da servisten aldığı sayı, Derya’nın, İlkin’in oyuna kattığı renk, Aslı’nın gülümsemesi, Kübra’nın bloğu, Gizem’in yaptığı harika defanslar, Simge’nin savunması, Ebrar’ın azmi, yılmazlığı, Zehra’nın karşı hücumu durduğu Türk duvarı gelmiyor mu aklınıza?

TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK BAŞLADILAR

Geliyor. Hatta çok daha fazlası. İnanın; FIVB’ye üye, voleybol oynanan 222 federasyonda da, bu ülkelerde de, sporu seven yüzlerce ülkede de bunlar geliyor şimdi akla VOLEYBOL ve TÜRKiYE denilince. Teker teker kutlamak gerekiyor yine yeniden bu girişimci sporcu takımımızı. 10’lu yaşlarından itibaren baş koydukları yolda, yılmadan, üzerine koyarak, ellerinden gelenin en iyisini yaparak, tırnaklarıyla kazıyarak yarattılar bunu, bu güzide markamızı.

O ZAMAN BU ZAMAN!

Tarihe baktığımızda nasıl ki bizler üç kıtaya yayılmış, serpilmiş bir imparatorluğun torunlarıysak! Nasıl ki büyüme, yayılma, genişleme ve etki alanını kurma bakış açısı genlerimize işlemişse, işte taaa oralardan bugünlere... Sanayileşmeye batılı ülkelerden daha geç başlamış olabiliriz. Eksik kalan daha çok coğrafi işaretimiz olabilir. Sanatta ve müzikte bir elin parmaklarını geçer halde dünya temsili daha yeni yapar hale gelmiş olabiliriz. Olimpiyatın sadece güreşten ibaret olmadığını geç anlamış olabiliriz. Ama madem her şeyin ve herkesin bir zamanı var. İşte voleybol için de o zaman bu zaman.

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YAPAMADIK, YAPMALIYDIK, YAPABİLİRDİK VE YAPTIK!

33’ÜNCÜSÜ Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na gelene kadar karnemizde şu an için en zayıf halkamız OLİMPİYAT. Markanın bu sac ayağını da şimdi kuvvetlendirme zamanı. Londra’da olimpiyat 101 dersi aldık. Tokyo’da seviyemizin ve mantalitemizin tam da yetmediğini gördük. Paris ise bambaşka olacak ümidindeyiz. En ünlü caddesi Champs Elysees bambaşka gözükecek gözümüze. Marka demek büyüme potansiyeli demek. Sahanın da dışında kalbi takımımızla atan milyonlar demek. Yepyeni sporcular demek. İdol olarak aldıkları, ilham kaynakları olan bu başarılara ulaşmak isteyen koskocaman bir kitle demek. Bunu da başarabilirsek, tutabilene aşk olsun. Aşk olmazsa VOLEYBOL olsun.

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