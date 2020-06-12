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Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

BT Sport açıkladı! Süper Lig, İngiltere'de canlı yayınlacak

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BT Sport açıkladı! Süper Lig, İngiltere'de canlı yayınlacak
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İngiltere ve İrlanda'da yayın yapan ve Premier Lig'in de yayıncılarından biri olan BT Sport, Süper Lig'in yayın haklarının aldığını duyurdu. Açıklamada son 8 hafta boyunca her hafta sonu 3 maçın canlı yayınlanacağı duyuruldu.

İngiltere'de Bundesliga, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi gibi birçok ligin yayıncısı olan BT Sport, Süper Lig'in de yayın haklarını satın aldığını açıkladı.

Açıklamada, sezon sonuna kadar her hafta sonu 3 maçın canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi. Bu hafta sonu yayınlanacak maçların Göztepe - Trabzonspor, Beşiktaş - Antalyaspor ve Rizespor - Galatasaray maçları olduğu açıklandı.

BT Sport'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda Radamel Falcao, Max Kruse, Kevin Prince Boateng, Mohammed Elneny, Gael Clichy ve Robinho'nun fotoğrafları yer aldı.

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