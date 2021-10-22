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Bruno Alves açıkladı! 'Cristiano Ronaldo engel oldu'

#Bruno Alves#Cristiano Ronaldo#Fenerbahçe
Bruno Alves açıkladı Cristiano Ronaldo engel oldu

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Bruno Alves, Cristiano Ronaldo ile yaptığı konuşmanın ardından futbolu bırakmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

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Yunanistan Ligi takımlarından Apollon'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Bruno Alves, kariyer kararıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bruno Alves, Manchester United'ın Portekiz yıldızı Cristiano Ronaldo ile yaptığı konuşmanın ardından futbolu bırakmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Apollon'a imza atmasında Ronaldo'nun faktör olduğunu vurgulayan Alves, "Cristiano Ronaldo bana, "Oynamaya devam etmelisin. Dön ve aynaya bir bak, iyi durumdasın. Futbolu ne kadar sevdiğini biliyorum, bu yüzden sakın pes etme. dedi. Ronaldo, futbolu bırakmayı düşündüğüm sırada kararımı değiştirdi. Dünyanın en iyilerinden birinden gelen büyük bir destekti bu. Eğer Cristiano bana, "Devam et" diyorsa bu, devam edebileceğim içindir" dedi.

Apollon'da bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 2013-2016 yıllar arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.

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#Bruno Alves#Cristiano Ronaldo#Fenerbahçe

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