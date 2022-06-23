Bruma: 'Fenerbahçe'de oynamak büyük bir motivasyon kaynağı'

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Bruma, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Bruma'nın açıklamaları;

Kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldim. Sıkı şekilde çalışıyoruz. Çünkü, bu sene gerçekleştirmemiz gereken çok hedef var.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE OYNADIM

Çok iyi bir şekilde karşılandım. Daha önce Türkiye'de oynadım. Takım arkadaşlarımın bazılarını tanıyordum. Şimdi çok yoğun ve iyi şekilde çalışmalıyız. Yılın bu dönemi kolay değil tabii ki ama elimizden geleni yapıp çalışıyoruz

JORGE JESUS YORUMU

Jorge Jesus, dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu herkes tanıyor. Çalışmayı çok seven biri. Zaman vermek lazım. Kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekecek. Hiç şüphe yok ki, alıştıktan sonra çok güzel bir sezon geçireceğiz.

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HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ

Ben çok fazla vaatte bulunmayı seven biri değilim. Sahada oynamayı ve oynadığım futboldan keyif almaya çalışan biriyim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük hedefleri var. Ben de bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için buradayım. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. En önemlisi bu. Takım olursak gerisi gelir ve taraftarları çok mutlu ederiz.

ÇOK İYİ BİR LİG

Türkiye ligi çok iyi bir lig. Taraftarlar harika, stadyumlar çok güzel. Türkiye’deki oynadığım futbol sayesinde Almanya’ya transferimi gerçekleştirmiştim. Kariyerimde Türkiye Ligi’nde böyle büyük bir adım attım, minnettarım. Fenerbahçe'de oynamak büyük bir motivasyon kaynağı.

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BRUMA LAKABI

Bu aslında babamın takmış olduğu bir isim. Beni küçükken öyle çağırırdı. Onun en yakın arkadaşının ismi Bruma’ydı, o da bu ismi çok sevdiğim için beni evde o şekilde çağırırdı, okulda da beni o şekilde çağırırlardı. Genellikle küçüklüğümden beri çağrıldığım isim bu

AİLEME VE ARKADAŞLARIMA BAĞLI BİRİYİM

Ben, arkadaşlarına çok bağlı biriyim. Onları eğlendirmek, güldürmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şakalaşmak, mutlu olmak ve insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor. Ailemle geçirmiş olduğum vakit çok hoşuma gidiyor. Aileme ve arkadaşlarıma bağlı biriyim

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TÜRKÇE ANLAYABİLİYORUM

Buraya geleli çok olmadı. Takımda İspanyolca, Portekizce konuşan futbolcular var. Neredeyse herkes İngilizce biliyor, ben de birazcık Türkçe anlayabiliyorum. Bu yüzden de kendimi evimde gibi hissediyorum. Bunun keyfini çıkarmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. İnşallah bu sene hedeflerimize ulaşacağız.” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çeken kanat oyuncusu, takımda Türkçe konuştuğu isimlere dairse, “Yavaş yavaş adapte olmam gerekiyor. Birazcık Türkçe konuşuyorum, anlayabiliyorum da. Yavaş yavaş zamanla oturacaktır