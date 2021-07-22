Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe’de parlıyor

Spor servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın 3-4-3 sisteminde orta dörtlünün sağında çok etkileyici bir çıkış sergileyen Bright Osayi-Samuel tıpkı adı gibi bu sezon parıldıyor. Kampın ve iki hazırlık maçlarının yıldızı olan 23 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, Gökhan Gönül’ün ayrılmasıyla sağ kanada transfer yapmayı planlayan yönetimin elini rahatlattı.

STOPERLERLE UYUMU DA İYİ

Osayi-Samuel orta sahanın sağında güçlü fiziği, beğenilen tekniği, iki ayağıyla yaptığı ortalar, çizgiye inip penaltı alma özelliği ve son vuruşlarıyla ne kadar isabetli bir transfer yatırımı olduğunu gösteren bir performans sergiliyor. Etkileyici oyunuyla yönetime adeta ‘transfere gerek yok ben varım’ diyen genç oyuncu yeni sistemde formayı kapmaya çok yakın. Osayi-Samuel arkasında oynayan sağ stoperler Tisserand ve Caulker’le uyumu da beğenildi. Bu bölgede ayrıca alternatifler arasında nazım Sangare ve daha önde oynayan Enner Valencia da bulunuyor.

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